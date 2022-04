Kermisexploitant en leidinggevende veroordeeld voor ongeluk met attractie

Een vader en zijn zoontje raakten door het ongeluk (zwaar)gewond. De leidinggevende van het bedrijf krijgt een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

De kermisexploitant stond met haar attractie Deca Dance in september 2019 op de kermis in Wijchen. Tijdens een van de ritten brak een van de gondelarmen af. De attractie draaide toen op volle snelheid (zo’n 30 kilometer per uur). De afgebroken gondelarm verdween door een gat in de bodemplaten en kwam onder de attractie terecht.

Een 38-jarige man en zijn 8-jarige zoontje zaten in de gondel toen dit gebeurde. Beiden hebben als gevolg van het ongeval letsel opgelopen. Het jongetje had een breuk aan zijn pols en zijn vader had zwaar letsel aan beide benen. De verwondingen aan zijn rechterbeen waren zo ernstig dat zijn been vanaf enkele centimeters boven de knie moest worden geamputeerd.

Scheur in gondelarm

In een filmpje van maart 2019, dat op de telefoon van de leidinggevende van de kermisexploitant stond, is te zien dat er op dat moment een scheur in de gondelarm zat die uiteindelijk is afgebroken. Na de ontdekking van de scheur heeft het bedrijf deze door een niet-gecertificeerde lasser laten repareren. Uit onderzoek is gebleken dat het ongeval met de Deca Dance is veroorzaakt door slecht laswerk van een onvoldoende kundig lasser.