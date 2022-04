Bestelbus kantelt bij ongeval op snelweg A58 in Oirschot

Het is onbekend of de twee met elkaar in aanraking zijn gekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus recht gezet en afgevoerd. Ook was een ambulance ter plaatse, over eventuele gewonden is niets bekend. De rechter rijstrook richting Tilburg is afgesloten. Door het ongeval ontstond een lange file, ook in tegengestelde richting.