Tweede verdachte aangehouden voor fatale schietpartij Hoofddorp

Dinsdagmiddag heeft de recherche een 19-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan het Leenderbos in Hoofddorp afgelopen vrijdag. 'Na uitvoerig onderzoek kwamen wij deze verdachte op het spoor en hebben wij hem in Amsterdam aangehouden', zo meldt de politie woensdagmiddag.

20-jarige man uit Aalsmeer overleden

De schietpartij vond op 1 april op klaarlichte dag plaats bij een parkeerplaats aan het Leenderbos. Hierbij kwam een 20-jarige man uit Aalsmeer om het leven. Diezelfde avond werd door de politie een 24-jarige Aalsmeerder aangehouden. Deze verdachte zit nog steeds vast. Hij wordt a.s. vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris.

19-jarige verdachten ingesloten

De 19-jarige Amsterdammer is overgebracht naar het politiebureau en is ingesloten. Zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij wordt nader onderzocht. Op dit moment zitten beide verdachten in volledige beperkingen en er wordt verder geen inhoudelijke informatie gedeeld. 'Het onderzoek wordt voortgezet', aldus de politie.