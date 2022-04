Wolf gespot in bebouwde kom Amersfoort en op Utrechtse Heuvelrug

In de bebouwde kom van Amersfoort is woensdagochtend vroeg een wolf gespot. Dit meldt de provincie Utrecht donderdag.

Eerste wolf in een Utrechtse stad sinds 2015

'Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in 2015 dat er één in een stad in de provincie Utrecht is gemeld. Op beelden die een automobilist maakte, is te zien dat het dier op de weg rende', aldus de provincie.

Op zoek naar geschikt leefgebied

De stad is niet de eerste locatie waar je een wolf verwacht. Toch tonen de beelden in principe normaal gedrag van een wolf. Wanneer een jonge wolf het territorium van zijn ouders verlaat en op zoek gaat naar een eigen leefgebied, komt hij daarbij in onbekend gebied. Vaak is dat agrarisch gebied, en een enkele keer wordt een wolf in de bebouwde kom gefotografeerd. Daarbij wordt hij regelmatig verstoord. Het dier blijft doorlopen tot hij geschikt leefgebied heeft gevonden.

Meerdere meldingen bij wolvenmeldpunt

Er zijn de afgelopen dagen op het wolvenmeldpunt meerdere meldingen uit de provincie Utrecht binnengekomen. Dit betrof onder andere drie onzekere meldingen op 1 en 2 april tussen Zeist en Doorn, een onzekere melding op 4 april ten oosten van Leusden en nu dus ook op 6 april ‘s ochtends vroeg in Amersfoort.

Utrechtse Heuvelrug

Later die dag kwamen er ook nog meldingen vanaf een aantal plekken op de Utrechtse Heuvelrug tussen Hilversum, Bilthoven en Soest. Het is niet uitgesloten dat het bij deze meldingen steeds om hetzelfde dier gaat. Ondanks de reis door de stad houdt de wolf zich nog aan zijn wilde dieet. Er is een ree gevonden die ten prooi is gevallen aan een wolf. Uit DNA zal blijken om welke wolf het gaat en wat de herkomst van deze wolf is.

Doorsteek

Het is niet de eerste keer dat er een melding van een wolf in de provincie Utrecht wordt gedaan. In 2018 liep een wolf van Bennekom, via Veenendaal naar Bunschoten-Spakenburg en verdween nabij Putten op de Veluwe uit het zicht. Ook is de mannelijke wolf die zich in Vlaanderen heeft gesetteld (bekend onder de naam August), in de zomer van 2018 hoogstwaarschijnlijk door de provincie Utrecht gelopen, maar is hier toen niet gesignaleerd. Wel werd hij toen in Flevoland en in Geldermalsen gezien.