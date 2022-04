Flitsbezorgdienst in Gouda mag nog niet open

Een vestiging van de 'flitsbezorger' Flink in Gouda moet voorlopig gesloten blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag donderdag bepaald. Volgens de rechter heeft Flink geen spoedeisend belang omdat niet is gebleken dat zij in een financiële noodsituatie terechtkomt wanneer de Goudse vestiging niet opengaat.

Achtergrond

Flink wilde de Goudse vestiging eind februari al in gebruik nemen maar dat ging niet door. Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda zijn de activiteiten van Flink in strijd met het bestemmingsplan en het recent door de gemeenteraad aangenomen voorbereidingsbesluit 'Darkstores met flitsbezorging'.

Niet evident onrechtmatig

In gevallen waarin er geen spoedeisend belang is, wordt alleen een voorlopige voorziening getroffen als het besluit van het college evident onrechtmatig is. Het standpunt van het college dat een flitsbezorgdienst niet valt onder 'detailhandel' en daarom in strijd is met het bestemmingsplan, vindt de voorzieningenrechter niet evident onrechtmatig. Ook volgens het Voorbereidingsbesluit mag het pand niet gebruikt worden als flitsbezorgsupermarkt.

Geen definitief oordeel

De afwijzing van het verzoek van Flink, betekent niet gelijk het einde van de Goudse vestiging. Maar totdat het college op het bezwaarschrift heeft beslist, mag zij niet open.