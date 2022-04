Kosten grondstoffen voedsel bereiken recordhoogte

De prijzen van grondstoffen voor voedsel op de wereldmarkt maakte in maart een aanzienlijke sprong en bereikten het hoogste niveau ooit. Dit komt volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) door de oorlog in de Oekraïne.

De FAO-voedselprijsindex bedroeg in maart gemiddeld 159,3 punten, een stijging van 12,6 procent ten opzichte van februari. Toen had de index al het hoogste niveau bereikt sinds de oprichting in 1990. De index volgt maandelijkse veranderingen in de internationale prijzen van de algemene prijs van de handel in voedselgrondstoffen. Het laatste niveau van de index lag 33,6 procent hoger dan in maart 2021.

Voor granen was de FAO-prijsindex in maart 17,1 procent hoger dan in februari, als gevolg van grote prijsstijgingen voor tarwe en alle grove granen, grotendeels als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Russische Federatie en Oekraïne waren samen goed voor respectievelijk ongeveer 30 procent en 20 procent van de wereldwijde tarwe- en maïsexport in de afgelopen drie jaar.

De FAO-prijsindex voor plantaardige olie steeg met 23,2 procent, gedreven door hogere noteringen voor zonnebloemolie, waarvan Oekraïne 's werelds grootste exporteur is. De prijzen van palm-, soja- en koolzaadolie stegen ook aanzienlijk als gevolg van de hogere prijzen voor zonnebloemolie en de stijgende prijzen voor ruwe olie.