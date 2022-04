Man schopt zijn vrouw bewusteloos en wordt aangehouden

Een 30-jarige Roosendaler is zaterdag door de politie aangehouden nadat hij kort daarvoor zijn vrouw en vuistslag had gegeven en haar tegen het hoofd schopte. Getuigen belden de politie die de verdachte op heterdaad kon aanhouden.

Zaterdag 9 april om 17.30 uur zagen verschillende getuigen een stel hevig ruziënd de parkeergarage aan de Emmapassage in Tilburg binnen lopen. Op enig moment kreeg de vrouw een vuistslag van de man waardoor zij op de grond viel. Hierop schopte de man de vrouw tegen haar hoofd. Toesnellende getuigen zagen vervolgens dat de vrouw bewusteloos was. Direct werd het alarmnummer gebeld. Surveillerende agenten, die bij toeval op enkele honderden meters van het incident waren binnen en minuut ter plaatse. Zodoende konden zij op aanwijzing van de getuigen de verdachte op heterdaad aanhouden. Het is nog onduidelijk of de vrouw aangifte gaat doen tegen haar man. In dat geval zal hij ambtshalve worden vervolgd voor deze zware mishandeling.