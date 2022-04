Viertal komt met de schrik vrij als auto over de kop slaat

Om 03.30 uur reed de auto met de vier Rijenaren (in leeftijden van 17 tot 21 jaar) over de Middellaan in Dongen ter hoogte van een aldaar gelegen tuincentrum. Om nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt waardoor hij in de rechterberm belandde en met de auto over de kop sloeg. Daarbij werd een hekwerk uit de grond gereden en belandde de auto op zijn kop in de sloot. Alle vier de inzittenden konden zelfstandig uit de gecrashte auto komen. Twee van hen werden voor de zekerheid in het ziekenhuis onderzocht, maar konden daarna naar huis. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Uit een eerste onderzoek bleek dat de bestuurder geen alcohol had gedronken.