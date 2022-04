19-jarige man 8e keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

Een 19-jarige man uit Etten-Leur is zondag omstreeks 19.45 uur op het Slagveld aangehouden ter zake het rijden zonder rijbewijs in een auto en het veroorzaken van gevaar op de weg. Het is al de achtste keer dat hij een proces-verbaal krijgt voor het rijden zonder rijbewijs.