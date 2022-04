ANWB: Verkeersdrukte door paasweekend

De meeste vertraging is donderdagmiddag op de A1 Amsterdam-Apeldoorn en op de A2 tussen Utrecht en Eindhoven. Ook op de A12 Utrecht-Duitse grens in beide richtingen en op de A50 tussen Apeldoorn en Eindhoven zal de paasdrukte duidelijk merkbaar zijn.

Grote publiekstrekkers tijdens het paasweekend zijn de Keukenhof in Lisse, Paaspop in Schijndel, de Designer Outlet in Roermond en de paasraces op het circuit in Zandvoort. Ook bij attractieparken en dierentuinen kunnen files ontstaan.

Tweede paasdag zijn er naast veel dagjesmensen ook veel terugkerende (buitenlandse) vakantiegangers op de weg. Daardoor ontstaan vanaf het middaguur files in het midden en zuiden van het land.

Automobilisten die tijdens het paasweekend vanuit Antwerpen naar Nederland rijden moeten rekening houden met een omleiding. De Kennedytunnel is tot maandagochtend dicht door werkzaamheden.