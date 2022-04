Verdachte (44) aanranding Tubbergen aangehouden

De politie heeft naar aanleiding van onderzoek naar een aanranding op 26 februari van dit jaar in Tubbergen, maandagochtend vroeg een 44-jarige man uit de gemeente Borne als verdachte aangehouden. Dit meldt de politie maandagavond.

Vrouw van fiets getrokken

In de vroege ochtend van zaterdag 26 februari werd een 19-jarige vrouw van haar fiets getrokken en aangerand op de Reutummerweg in Tubbergen. Vanaf dat moment is de politie een onderzoek gestart en heeft inmiddels veel getuigen gesproken en bewakings/camerabeelden ontvangen.

Opsporingsprogramma's

Naast een passanten- en sporenonderzoek hebben de opsporingsprogramma’s Onder de Loep en Opsporing Verzocht aandacht besteed aan dit misdrijf. 'Ook in diverse media is veelvuldig aandacht besteed aan dit incident. Het onderzoek loopt nog', aldus de politie.