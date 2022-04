Vrouw gewond geraakt bij steekincident op camping in Kerkdriel

Maandagavond is een 28-jarige vrouw uit de gemeente Druten bij een steekincident op een camping in het Gelderse Kerdriel aan de Piekenwaardweg gewond geraakt. 'Zij is overgebracht naar het ziekenhuis', zo laat de politie dinsdag weten.

Melding mishandeling

De politie kreeg rond 19.00 uur de melding van een mishandeling. Agenten troffen de gewonde vrouw aan. Een eerste onderzoek wees uit dat er een steekincident had plaatsgevonden waarbij de vrouw gewond was geraakt. 'Zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Aanhouding verdachte in Emmen

Na het steekincident ging de dader er vandoor. De politie startte direct een onderzoek, waarna dinsdagochtend 12 april een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Emmen als verdachte kon worden aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.