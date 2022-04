Politie houdt betrapte inbrekers aan in België

Foto: The Digital Way

Bij een woning aan de Moerbekestraat werd dinsdagmiddag 12 april een inbraakpoging gedaan. De bewoonster betrapte de inbreker, maar wist het kenteken van de vluchtauto te onthouden. De politie zag de auto over de A16 richting België rijden. Uiteindelijk hield de politie de twee inzittenden over de grens aan.

De bewoonster kwam dinsdag rond het middaguur thuis. Toen zij door de woonkamer liep, hoorde ze een krakend geluid bij de achterzijde van de woning. Tot haar grote schrik zag zij dat een inbreker het achterraam opentrok. Bij het zien van de bewoonster rende de man weg. De vrouw besloot direct in de omgeving op zoek te gaan naar de inbreker. In de Zonnebekestraat zag zij een zwarte auto staan die zijn alarmlichten aan had. De bestuurder van die auto bleek de man die zojuist bij haar woning probeerde in te breken. Toen deze auto wegreed, stak een vrouwelijke bijrijder van de inbreker nog snel haar middelvinger op naar het slachtoffer. Met een duidelijk signalement en een kenteken werd de politie gealarmeerd.

België

Meerdere agenten zochten naar vluchtauto. Uiteindelijk werd het voertuig op de A16 gesignaleerd. Bij de grensovergang bij Hazeldonk reed de auto verder over de Belgische snelweg A1. De politie zette rond 12.30 uur de auto bij een pompstation langs de snelweg aan de kant. Beide inzittenden, een 23-jarige man en een 27-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, werden aangehouden. De kentekenplaten op hun auto bleken vals. Ook werd er in het voertuig gereedschap aangetroffen wat gebruikt kan worden bij inbraken. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Bij de woning waren er bij de inbraakpoging diverse beschadigingen aangebracht. De bewoonster deed direct aangifte.