Schip op Nieuwe Waterweg in Rotterdam gekapseisd, één opvarende vermist

Op de Nieuwe Waterweg in de buurt van de Maeslantkering is donderdagavond rond 18.30 uur een schip gekapseisd. Het binnenvaartschip is compleet omgeslagen en ligt op zijn kop in het water. Dit meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond donderdagavond.