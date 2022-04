Einde cum laude bij VU masteropleiding Geneeskunde

De Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC heeft besloten af te stappen van de cum-laude regeling. Het besluit gaat vanaf september 2022 in voor studenten die starten met de klinische stages van de VU masteropleiding geneeskunde.

De VU masteropleiding geneeskunde is de eerste opleiding die de keuze maakt om af te stappen van het toekennen van de erevermelding cum laude. “We hebben dit besluit genomen na uitgebreide raadpleging van studenten en docenten”, vertellen Hester Daelmans (hoofd master geneeskunde) en Christa Boer (vice-decaan onderwijs). “De cum laude legt te veel nadruk op presteren in plaats van leren”.

Met de invoer van de longitudinale toetsvorm ‘Programmatisch Toetsen’ tijdens de masteropleiding is het gebruik van cijfers verdwenen. “Door focus te leggen op het leerproces in plaats van het behalen van goede cijfers, worden competenties zoals zelfsturend leren, leiderschap en samenwerken veel beter gestimuleerd. Daarnaast wordt het toepassen van kennis van de masterstudenten over een langere periode gevolgd waardoor kennis beter wordt geborgd. Deze filosofie past goed bij de koers die de geneeskunde opleiding aan de VU aanhoudt, en die jezelf uitdagen ondersteunt en beloont”, leggen Daelmans en Boer uit.