Vrouw belandt met fiets in sloot in Oirschot

Een vrouw is vrijdagavond met haar fiets in een sloot belandt langs de Bestseweg in Oirschot. Voorbijgangers troffen de vrouw rond 22.20 uur aan en waarschuwden de hulpdiensten.

Ziekenhuis

Hoe lang de vrouw al in de sloot lag is niet bekend, voor verdere controle is ze per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Naast de ambulancedienst assisteerde ook de politie en brandweer bij dit incident.