Berberapen krijgen Paaseieren met meelwormen

Met Pasen genieten de dieren in Ouwehands Dierenpark van heerlijke paastraktaties. 'De stokstaartjes en zebramangoesten lusten ze rauw en de berberapen hebben wel hele bijzondere eieren in hun verblijf gevonden', zo meldt het dierenpark zondag op Eerste Paasdag.

Gekleurde eieren gooien

De zebramangoesten en stokstaartjes krijgen speciaal voor Pasen gekleurde eieren. De eieren zijn met natuurlijke materialen beschilderd zodat ze veilig zijn voor de dieren. De rauwe eieren zijn echt een traktatie. In het wild stelen deze dieren ook wel eens een vogelnestje leeg. De zebramangoesten zijn heel handig en gooien de eieren stuk om ze vervolgens leeg te slurpen. De stokstaartjes hebben wat meer moeite met het breken.

Eieren met heerlijke vulling

De berberapen krijgen nepeieren gevuld met meelwormen en gemengde granen. De dominantste dieren uit de groep verzamelen de meeste eieren, maar er is genoeg voor iedereen. De apen hebben een slimme manier om het lekkers uit het ei te krijgen. Zij rollen de eieren het water in. Hierdoor lopen ze vol water en zo drijft al het lekkers naar buiten. De berberapen kunnen de wormpjes en granen makkelijk uit de sloot pikken.

Verrijking voor de dieren

De dieren in Ouwehands Dierenpark krijgen regelmatig objecten in hun verblijven geplaatst met het doel om te verrijken. Door middel van verrijking wordt het natuurlijk gedrag van dieren gestimuleerd. Verrijking kan worden toegepast door bijvoorbeeld voeding op een andere manier aan te bieden of een verandering in hun leefomgeving aan te brengen.