Politie vindt vijftien kilo hennep in personenauto op A58

Op de A58, ter hoogte van de Wouwse Tol, zetten surveillerende agenten een personenauto aan de kant van de weg. Bij aanspreken van de bestuurder, een 24-jarige man uit Oudenbosch, roken ze een henneplucht uit de auto komen. Ook zagen de agenten zakken in de auto liggen waarvan bekend is dat er drugs in bewaard worden. In eerste instantie weigerde de bestuurder mee te werken aan een controle in de auto, maar toen de agenten hun vermoedens met de man deelden, besloot hij eieren voor zijn geld te kiezen en de achterklep van de auto open te maken.

Achterin vonden de agenten zakken met hennep, in totaal ruim vijftien kilogram. De drugs werden in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. Hij werd overgebracht naar een politiecellencomplex. Ook de auto namen de agenten in beslag voor uitgebreid onderzoek. De man zit nog vast en wordt maandag gehoord.