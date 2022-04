Auto in beslag genomen in onderzoek naar dodelijk schietincident Oss

De politie heeft dinsdagochtend een auto in beslag genomen in Enschede. Het voertuig was mogelijk betrokken bij het dodelijke schietincident aan de Leeuwerikhof in Oss afgelopen donderdag.

Bij het schietincident kwam donderdag 14 april een 23-jarige Ossenaar om het leven. Door de politie werd direct een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Uit dit onderzoek bleek dat een witte Mercedes betrokken zou zijn bij het incident. De politie wist de auto te lokaliseren in Enschede. Daar is hij dinsdagochtend in beslag genomen. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit de wagen is die donderdag ook in Oss gezien is. De auto wordt nu verder onderzocht op mogelijke sporen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht, maar het onderzoek is in volle gang. Op dit moment kunnen en willen we in het belang van het onderzoek niet meer details delen.