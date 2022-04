Man met pistool aangehouden

Een 39-jarige man uit Oosterhout is woensdag 20 april in Tilburg aangehouden. Hij had een alarmpistool bij zich.

Agenten ontvingen rond 05.10 uur een melding dat een man een zaklamp in een woning naar binnen had geschenen. Daarna is hij weg gevlucht. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en hebben de man in een nabij gelegen tuin aangetroffen. Hij bleek een alarmpistool bij zich te hebben. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.