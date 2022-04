Aanhoudingen in Nederland en diverse landen na megadrugsvangst: 23.000 kg

Schiedam en Den Bosch

De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid, hield in Nederland drie verdachten aan en er is gezocht in acht panden in Nederland en drie in Spanje. 'In een woning in Schiedam trof de politie een bedrag van 3 miljoen. Er is beslag gelegd op vier woningen, waaronder een luxe villa van 5 miljoen euro in Spanje en op luxe goederen. De drie verdachten, mannen tussen 26 en 29 jaar oud uit Schiedam en Den Bosch, zijn ingesloten voor verhoor', aldus de politie.

Invallen in buitenland

Gelijktijdig vielen agenten in Duitsland, België, Spanje (Marbella) en Paraguay woningen en panden binnen. In België en Duitsland zijn tientallen verdachten aangehouden en waren er doorzoekingen.

Enorme partij

In de havens van Antwerpen en Hamburg werd in februari 2021 23.000 kilo cocaïne onderschept die voor Nederland bestemd was. Een hoeveelheid van 16.000 kilo werd in Hamburg aangetroffen en meer dan 7.000 kilo in de haven van Antwerpen. Deze hoeveelheid heeft een waarde van 600 miljoen euro. Kort na het aantreffen van deze partij ging de Dienst Landelijke Recherche verder met het onderzoek en er werd internationaal informatie uitgewisseld. De onderzoeken vonden voornamelijk plaats in Duitsland, België en Nederland.

Zaak Hamburg/Antwerpen uitgelicht

In de haven van Hamburg trof de Duitse douane op vrijdag 12 februari 2021, ruim 16.000 kilo cocaïne aan in drie containers afkomstig uit Paraquay. Informatie uit de risicoanalyses van de Nederlandse douane had geleid tot een controle van deze containers. De drugs waren verstopt in blikken met bouwplamuur.

Containerschip uit Paraguay

Het transport was aangekomen aan boord van een containerschip uit Paraguay, die via Tanger en Rotterdam de Noord-Duitse havenstad had bereikt. Verder kwam naar voren dat er ook 11 containers vanuit Panama onderweg waren naar de haven van Antwerpen. In deze containers zat ananas, inktvis en hout en op verzoek van de Nederlandse autoriteiten werden deze containers door de Belgische douane gecontroleerd en werd in blokken hout ruim 7000 kilo aangetroffen.

Na onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket kon in februari 2021 een toen 28-jarige man uit Vlaardingen worden aangehouden als verdachte in deze zaak.

PGP-telefoons

De betrokken transporten werden vervolgens ook gezien in Sky (door de politie ontsleutelde afgeschermde telefoons). Deze informatie werd gedeeld met de verschillende landen waarbij Europol een rol speelde. Hierdoor kon de ‘verbinding’ worden gemaakt worden tussen de informatie uit meerdere internationale crypto analyse teams waarbij de betrokken verdachten werden geïdentificeerd.

Aanpak van het criminele systeem

De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid richt zich bij de aanpak steeds meer op systeemaanpak van criminele organisaties waarbij de ontwrichting van de financiële en logistieke poot van criminele organisaties belangrijke targets zijn met als doel deze organisaties te ontmantelen. Criminele kopstukken worden doorgaans vervangen en zodoende blijft het criminele systeem doordraaien. Door een gerichte aanpak op cruciale onderdelen van deze criminele organisaties lopen deze organisaties gevoelige klappen op.

26Demer onderzoek

Zo ook bij dit onderzoek, 26Demer van de Dienst Landelijke Recherche, gericht op onder de andere organisatoren, investeerders en de logistiek facilitators bij de invoer van grote partijen cocaïne. De invoer van cocaïne werd binnen dit onderzoek succesvol aangepakt door internationale samenwerking met de Duitse, Belgische en Spaanse opsporingspartners.

Zogenaamde ‘cloning’ methode

De in februari 2021 aangehouden verdachte is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4,5 jaar. Deze verdachte werd als logistiek facilitator geclassificeerd. Binnen het onderzoek werd gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘cloning’ methode. Middels een vorm van identiteitsfraude kreeg de criminele organisatie de beschikking gekregen over complete goederen stromen en handelsactiviteiten. Op die manier zou moeten blijken dat bonafide bedrijven betrokken zijn bij deze handelsactiviteiten. Dit alles om vertrouwen te wekken bij transporteurs, expediteurs en douane en de kans op ontdekking te verkleinen.