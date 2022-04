Doorgeladen vuurwapen belandt in gras naast politieauto

Een melding over vermoedelijk vuurwapenbezit was aanleiding om woensdag rond 11.00 uur een woning te doorzoeken. Op het moment dat de politieagenten de woning in gingen, zagen andere agenten dat er iets vanaf het balkon van de woning naar beneden werd gegooid.

Het voorwerp belandde in het gras naast een onopvallende politieauto. Het bleek om een doorgeladen vuurwapen te gaan. Het vuurwapen is door de agenten veiliggesteld en in beslag genomen. De twee mannen, die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van bezit van het vuurwapen.