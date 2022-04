Gevangenisstraffen tot tien jaar voor het voorbereiden van drugshandel en ontvoering

Cocaïne

In mei 2020 werd door de verdachten geprobeerd een lading cocaïne van 65 kilo naar Engeland te vervoeren. De lading kwam daar uiteindelijk niet aan en de verdachten gingen op zoek naar de man die hiervoor verantwoordelijk werd gehouden. Deze man is vervolgens korte tijd ontvoerd. Verder waren de verdachten op zoek naar familieleden en de ex-partner van deze man. Daarbij is in één geval gebruik gemaakt van een vuurwapen en een handgranaat. De verdachten zijn hier allemaal, in meer of mindere mate, bij betrokken geweest.

Encrochat

De politie kwam de verdachten op het spoor naar aanleiding van berichten die werden verstuurd via de applicatie Encrochat. Uit deze berichten bleek verder dat een deel van de verdachten ook voorbereidingshandelingen pleegde voor de handel in en het produceren van harddrugs, zoals cocaïne en XTC. Het ging daarbij om aanzienlijke hoeveelheden. Enkele verdachten hadden ook drugs en wapens voorhanden.

Verweer

\Volgens de verdediging was het onderzoek naar Encrochat niet rechtmatig, maar de rechtbank is daar niet mee eens. De hack van de server van Encrochat in Frankrijk heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de Franse autoriteiten. De Nederlandse autoriteiten hebben daar geen rol bij gehad. De Encrochatgegevens uit Frankrijk zijn vervolgens in Nederland onderzocht. Daarvoor is toestemming gegeven door de rechter-commissaris, die daar ook een aantal voorwaarden aan heeft gesteld. Aan die voorwaarden hebben de politie en het Openbaar Ministerie zich in dit onderzoek gehouden. Daarom ziet de rechtbank geen aanleiding om de Encrochatberichten uit te sluiten van het bewijs.