Attje Kuiken nieuwe fractievoorzitter PvdA

Partijvoorzitter Esthter-Mirjam Sent laat in een reactie weten: 'Als partijvoorzitter ben ik ongelofelijk trots dat de Tweede Kamerfractie vandaag uit twee geweldige kandidaten een nieuwe fractievoorzitter mocht kiezen. Met veel vreugde feliciteer ik Attje Kuiken met haar verkiezing. Ik heb de rotsvaste overtuiging dat zij met haar kennis en ervaring kan laten zien dat een eerlijker en socialer beleid in Nederland mogelijk is.'

'Politiek kan de levens van mensen veranderen. Kinderen de kansen geven die ze verdienen', aldus Attje Kuiken. In een reactie laat zij weten dat de drijfveer voor haar in de politiek is om dingen in dit land te veranderen. 'Want er zijn grote problemen in ons land. Klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne bedreigen onze manier van leven. De kwaliteit van ons onderwijs kachelt achteruit. De hoge energieprijzen drijven mensen tot wanhoop en er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. De groeiende ongelijkheid zorgt voor verdeeldheid in de samenleving en onverschilligheid richting de politiek.'