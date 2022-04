Gijzelingen bij grote oefening om haven Rotterdam te beschermen

Een gekaapt schip op de Noordzee, een gijzeling in de Rotterdamse metro en vuurgevechten op een ferry. Tel daar de dreiging van een opgeblazen olieterminal bij op. 'De Rotterdamse haven was de afgelopen dagen het toneel van onder meer deze scenario’s tijdens de havenbeschermingsoefening Port Defender', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

'Grootschalige terroristische acties'

Daarbij ging het om de samenwerking tussen verschillende veiligheidsdiensten. Die traden dan ook gezamenlijk op tegen grootschalige terroristische acties. En die waren er dus volop.

Kapers schip overmeesterd

Zo wilden 3 terroristen met het op de Noordzee gekaapte schip de haven van Rotterdam schade toebrengen. Zover kwam het gelukkig niet, met dank aan onder meer de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF). Zij wisten de kapers te overmeesteren door het schip op volle zee te enteren. Dat gebeurde onder meer met een Cougar-helikopter en AW139 heli vanaf Zr.Ms. Karel Doorman. Die was richting het gegijzelde schip opgestoomd.

Boordschutter

Terwijl een boordschutter het gekaapte vaartuig onder schot hield, lieten militairen zich via een zogenoemde fast rope op het dek zakken. Tegelijkertijd klommen vanuit zee nog eens een 10-tal militairen aan boord. Met snelle motorboten (Frisc’s) waren zij vanaf Hoek van Holland naar de plek des onheils gedirigeerd.

Militairen in actie bij de gekaapte ferry

Hierbij bleef het niet. De NLMARSOF kwam ook in actie bij een andere gekaapte ferry. Een vuurgevecht eiste veel gewonden want de kapers gaven zich niet zomaar over. Ook collega’s van de Dienst Speciale Interventies werden daarom met spoed naar de ferry gestuurd. Dit terwijl ze nog bezig waren een olieterminal te ontzetten. Alsof het nog niet genoeg was, bevrijdden militairen ook passagiers uit een metro. Die was door 5 terroristen bezet.

Handen vol

Niet alleen Defensie, maar ook het Havenbedrijf Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Kustwacht en de Politie Landelijke eenheid hadden hun handen vol. De verschillende spelers beoefenden naast de onderlinge samenwerking eveneens hun eigen vaardigheden.