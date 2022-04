Aanhouding in onderzoek naar overlijden Peter Langenberg

In het onderzoek naar het overlijden van de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar, heeft de recherche een 29-jarige man uit Egmond aan Zee aangehouden.

De verdachte werd vanavond in Egmond aan Zee aangehouden. De betrokkenheid van de 29-jarige Egmonder bij de dood van het 56-jarige slachtoffer wordt verder onderzocht. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen.

Nadat op zondagmiddag 17 april 2022 de overleden man werd aangetroffen in de duinen nabij het strand van Egmond aan Zee, werd door een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie een onderzoek ingesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.