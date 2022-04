3 tips om je voortuin beter in te richten

Tuinieren is niet voor iedereen weggelegd. Daarom geven veel mensen de meeste aandacht aan het deel waar ze het meest gebruik van maken. Voor veel mensen is dit de achtertuin. De voortuin daarentegen wordt nog wel eens een beetje vergeten. Meestal ligt deze vol met stenen en is het er verder erg kaal. Toch is de voortuin eigenlijk het visitekaartje van je huis. We geven je graag een aantal tips om ook de voortuin aantrekkelijk te maken.

Groen moet je doen

Er zijn verschillende manieren om groen toe te voegen. Heb je groene vingers en ben je gek op tuinieren? Dan kun je natuurlijk in je voortuin alleen maar meer prachtige planten, bloemen of zelfs een moestuin kwijt en het onderhoud is voor jou meer een hobby dan dat je het als werk ziet. Is tuinieren niet echt jouw ding? Zoek dan naar onderhoudsarm groen. Denk dan aan bloemen en planten die weinig verzorging en aandacht nodig hebben. Plant deze in een mooie grote pot of meerdere kleine potjes en dit zal je tuin al een heel stuk opfleuren. Wil je echt voor groen gaan en zou je eigenlijk wel een gazon in de voortuin willen, maar liever niet het vele onderhoud wat daarbij komt kijken? Bekijk dan eens of kunstgras een optie voor je is. Dit ziet er dankzij de huidige productietechnieken erg realistisch uit, vraagt vrijwel geen onderhoud en je tuin ziet er binnen korte tijd super strak uit.

Voeg meubilair toe

Misschien ben je het niet gewend, maar ook de voortuin kan een prettige plek zijn om te zitten. Vaak valt er wat meer te kijken dan in je achtertuin omdat er geen hoge schutting of heg omheen staat. Ook kan het fijn zijn eens te kunnen wisselen tussen je voor- en achtertuin wanneer er bijvoorbeeld ’s avonds veel zon in de achtertuin staat kun je afkoelen in de voortuin of andersom natuurlijk.

Je kunt alleen een bankje neerzetten of een setje van twee stoelen en een tafeltje. Dit kunnen meubels zijn matchen bij wat je in de achtertuin hebt staan, dezelfde stijl hebben als binnenshuis of kijk eens of je tweedehands iets op de kop kunt tikken, wanneer je denkt er toch niet zoveel gebruik van te gaan maken.

Check de verlichting

Kijk eens goed naar hoe je de tuin op dit moment verlicht. Hang bijvoorbeeld niet alleen een lampje naast de voordeur maar verlicht ook het looppad er naar toe. Wanneer je overdag veel zon in de voortuin hebt zou je kunnen overwegen om verlichting op zonne-energie te nemen. Goede verlichting is erg sfeerbepalend en geeft al snel een gezellige uitstraling. Neem je ideeën voor de verlichting ook zeker op in je tuinontwerp. Zo zorg je ervoor dat je goed doordacht te werk gaat.