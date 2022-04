Koningsdag 2022 in Maastricht, steun aan Oekraïners in dankwoord koning

Vrijmarkten

Traditie getrouw waren er in veel steden en dorpen de zogenoemde vrijmarkten waar iedereen zijn overbodige spullen en prullaria van de hand doet. Gezien de drukte was Nederland echt weer toe aan het feest.

Maastricht

De Koninklijke familie bracht vandaag een bezoek aan Maastricht. De hoofdstad van de provincie Limburg had kosten nog moeite bespaart en flink uitgepakt met o.a. Rowen Heze en de koning van de Wals André Rieu.

Zon

Het verjaardagsfeestje in Maastricht, waar de koning met zijn gezin aanwezig was, kan geslaagd worden genoemd. Naast een enthousiast welkom dat de koning kreeg van de Maastrichtenaren liet de zon zich in het zuiden van Nederland ook nog zien.

Dankwoord

Koning Willem-Alexander liet in zijn dankwoord weten, blij te zijn dat na twee jaar afgelasting vanwege de coronapandemie Koningsdag eindelijk weer kon worden gevierd.

Steun aan Oekraïners

De koning sprak in zijn dankwoord ook over de oorlog in Oekraïne. 'Dit betekent veel voor mij. Hoe dankbaar we mogen zijn om in vrede en vrijheid samen te mogen vieren in de wetenschap dat een paar honderd kilometer hier vandaan die vrede en veiligheid die arme mensen in Oekraïne niet gegeven is.'

Bruggen

'Wat jullie hebben laten zien; een Maastricht van bruggen. Bruggen tussen het verleden en de toekomst, tussen inwoners en nieuwkomers. Tussen Europa en Nederland. Leef Mestreech, Maastricht leeft! Dank jullie wel!', aldus de koning.