Wapens aangetroffen na melding bedreiging

De politie hield donderdag 28 april een 49-jarige man uit Kaatsheuvel aan. Hij zou iemand hebben bedreigd. Tijdens het onderzoek vonden agenten meerdere steek- en vuurwapens in zijn woning. Die zijn in beslag genomen.

De politie kreeg informatie dat de verdachte mogelijk een wapen zou hebben. Hierop werd het arrestatieteam ingezet om de man aan te houden. Dit gebeurde rond 19.30 uur op de Winterdijk in Sprang-Capelle. Hij had geen wapen bij zich. De politie doorzocht vervolgens zijn woning in Kaatsheuvel. Hier trof zij wel meerdere steek- en vuurwapens aan. Ook werden er vermoedelijk drugs aangetroffen. De poeders en pillen die werden gevonden worden nog onderzocht. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.