Vrouw laat hond uit en stuit op naakte man die zichzelf bevredigt

Een vrouw die haar hond zaterdagavond uitliet in het park de Oude Warande in Tilburg werd geconfronteerd met een naakte man die zichzelf bevredigde. Dit meldt de politie zondag.

Vrouw geschrokken

Een vrouw die haar hond uitliet werd die avond rond 19.30 uur geconfronteerd met de naakte man. 'De vrouw schrok en probeerde zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Dit weerhield de man er niet van om zichzelf te bevredigen', aldus de politie.

Man aangehouden

Toen de vrouw in veiligheid was, werd de politie ingeschakeld. Op een parkeerterrein in de omgeving zagen de agenten een automobilist die aan het signalement voldeed. Hij werd aangehouden en zit vast. Het gaat om een 31-jarige man uit Tilburg.