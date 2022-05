Massale inzet voor melding persoon te water in Assen

Scooter in water

Een voorbijganger zag een scooter in het water liggen en een aantal blikjes bier in de berm. Hij vertrouwde het niet en belde de hulpdiensten. Nadat de politie het kenteken van de scooter had nagetrokken bleek dat de bestuurder gewond thuis zat. De scooter is uit het water gehaald.