'OM deelde onterecht zelf straffen uit'

In vijfenveertig zaken heeft het Openbaar Ministerie de afgelopen vijf jaar op eigen houtje straffen uitgedeeld in zaken die vanwege hun ernst voor de rechter hadden moeten komen. Dit meldt Trouw maandag.

Het ging om zaken als ernstige mishandeling en aanranding. Dit zijn delicten waarop meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en altijd voor een rechter moet komen. Volgens de krant ging het om 36 gevallen van zware mishandeling en negen zaken van aanranding.

Sinds 2008 mag het OM strafbeschikkingen uitdelen bij lichte vergrijpen. Dit om de druk op de rechtbank te verlichten. Hierdoor hoeft een verdachte niet voor de rechter te verschijnen. In 2021 deelde het OM in 85.000 gevallen zelf een straf uit. Dit was in 2016 nog maar 67.000.

Een woordvoerder van het OM laat aan Trouw weten dat onderzocht gaat worden waarom er is deze vijfenveertig gevallen straf is uitgedeeld zonder dat hier een rechter aan te pas is gekomen.