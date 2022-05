Politie onderzoekt identiteit in Delfshaven gevonden lichaam van man

Zondag is in het water aan de Aelbrechtskade nabij de Lage Erfbrug in Rotterdam-Delfshaven aan het begin van de avond het lichaam van een overleden man gevonden. 'We doen onderzoek naar de identiteit van de man en naar de wijze waarop hij te water is geraakt. Daarbij is de hulp van het publiek welkom', zo meldt de politie maandag.