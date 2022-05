Vanwege droogte verbod op sproeien in delen van Brabant

Het is vanwege de droogte in verschillende delen van Noord-Brabant vanaf vandaag verboden om het land te besproeien. Dit meldt het Waterschap Brabantse Delta dat de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen heeft ingesteld.

Oppervlaktewater

Vanwege de droogte worden er door de waterschappen beregeningsverboden ingesteld. Hierbij wordt er oppervlaktewater uit watergangen en sloten gepompt door boeren om hun land te besproeien.

Stroomgebieden met verbod

In 5 stroomgebieden geldt vanaf dinsdag 3 mei een (totaal) verbod:

- Gebied 3 Dongevallei - Verbod voor grasland

- Gebied 10 Brandse Vaart en zijbeken – totaal verbod

- Gebied 11 Kibbelvaart , Lokkervaart en Bosloop – totaal verbod

- Gebied 13 De Wouwse gronden oost – totaal verbod

- Gebied 15 Bleekloop en Zoom – totaal verbod

Onttrekkingsverbod

Bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.

Tijdsduur verbod nog onbekend

Het zijn de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in 2022. Afgelopen jaren ontstonden in deze gebieden ook als eerste verschijnselen van droogte, met een onttrekkingsverbod tot gevolg. Het onttrekkingsverbod geldt vanaf dinsdag 3 mei 2022 en duurt tot dat het wordt ingetrokken. Wanneer dat is, kan het waterschap nu nog niet zeggen. Voor andere gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.