Brandweer en Enexis druk met gaslekkage in woning in Boxtel

De brandweer werd dinsdagmiddag omstreeks 15.05 uur gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Van Leeuwenstraat in Boxtel. De brandweer kwam ter plaatse, en constateerde daadwerkelijk een gaslek.

Kruipruimte geventileerd

Brandweerlieden hebben de kruipruimte geventileerd middels een overdrukventilator. Rond 17.30 was men nog altijd bezig. Inmiddels was netbeheerder Enexis ook ter plaatse bij het incident. Zij zullen het lek gaan dichten. De politie is ook ter plaatse, zij hebben de weg afgesloten.