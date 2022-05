Politie traceert mogelijk 2e vluchtauto na schietincident Oss

De politie heeft een tweede vluchtauto getraceerd die mogelijk is gebruikt tijdens een dodelijk schietincident op 14 april jl. in Oss. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Tweede vluchtauto

In het onderzoek naar het dodelijk schietincident aan de Leeuwerikhof, waarbij een 23-jarige Ossenaar om het leven kwam, kwam naar voren dat de daders mogelijk gebruik maakten van een tweede vluchtauto. 'Die auto werd dinsdagochtend 3 mei op een locatie in Oss door de recherche getraceerd en in beslag genomen', aldus de politie.

Sporenonderzoek

Nadat de auto was veiliggesteld deden rechercheurs van de forensische opsporing sporenonderzoek in en aan de auto. Of daar sporen zijn aangetroffen die ons verder gaan helpen in het onderzoek zal uit een nadere analyse moeten blijken.

Verloop onderzoek

Na het schietincident werd direct een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Uit dit onderzoek bleek al eerder dat ook een witte Mercedes betrokken zou zijn bij het incident. Deze auto nam de politie anderhalve week geleden al in beslag in Enschede. Ook die auto wordt verder onderzocht op mogelijke sporen.

Aanhoudingen

Op 20 april werden ook twee personen aangehouden in dit onderzoek. Deze twee, mannen van 23 en 26 jaar uit Oss, meldden zich op het politiebureau. Op dit moment kan en wil de politie in het belang van het onderzoek niet meer details delen. Beide verdachten zitten nog altijd in beperking. De beperkende maatregelen gelden echter niet voor het contact met de advocaat.