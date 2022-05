Graven en monumenten Militaire begraafplaats Nijmegen op 4 mei beklad

In Nijmegen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag, de dag van de Nationale Dodenherdenking, op de militaire begraafplaats aan de Burg. Daleslaan graven en monumenten beklad. Dit meldt de politie woensdag.

KMar

De politie is in eerste instantie een onderzoek gestart maar omdat het om militair terrein gaat, doet de Koninklijk Marechaussee (KMar) verder onderzoek. De politie en de KMar roepen mensen op die mogelijk getuige zijn geweest van de bekladdingen of die meer weten om dit te melden via 0800-1814. Informatie die bij de politie binnenkomt wordt vanzelfsprekend ook doorgezet naar de KMar.

Jonkerbos War Cemetery

Het Jonkerbos War Cemetery is een militaire begraafplaats gelegen in het Jonkerbos te Nijmegen. De begraafplaats herbergt in totaal 1.643 graven van geallieerde militairen die zijn gesneuveld op Nederlands grondgebied tussen 3 september 1939 en 5 mei 1945.