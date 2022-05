Bevrijdingsfestivals vragen aandacht voor vluchtelingen en Oekraïne

Duncan Laurence Bevrijdingsvuur

In de nacht van 4 op 5 mei haalde Ambassadeur Duncan Laurence het Bevrijdingsvuur op in Wageningen. Donderdag brengt hij het vuur naar het festival in ’s-Hertogenbosch, waar het rond 13.30 uur aankomt en in aanwezigheid van minister-president Rutte en andere hoogwaardigheidsbekleders wordt ontstoken. Ook in alle andere festivalsteden wordt op 5 mei het Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de vieringen.

5voor5 moment

Om 16:55 vragen de Bevrijdingsfestivals aandacht voor de mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Tijdens dit 5voor5 moment maken sprekers uit Oekraïne op alle podia een statement en roepen ze op tot steun aan de slachtoffers van oorlog.

Groningen

De forse prijsstijgingen hebben impact op de bedrijfsvoering van de veertien festivals. Het festival in Groningen start dit jaar daarom met een pilot waarbij aan de bezoekers een entreeprijs van 5 euro wordt gevraagd. De andere festivals en het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben hun steun uitgesproken voor dit Groningse initiatief. Op het festival in Groningen zijn naast Ambassadeur van de Vrijheid Donnie, ook Goldband, Selah Sue en Jungle by Night te zien.