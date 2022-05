KLM lost 311 miljoen euro af op staatslening

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor het eerst een aflossing gedaan op de staatssteun die het in 2020 kreeg. KLM heeft eergisteren 311 miljoen euro overgemaakt aan de Staat. Het bedrijf heeft dat nu kunnen doen omdat het beter gaat in de luchtvaartsector.

Het herstel van de tweede helft van 2021 zet zich sterk door in het eerste kwartaal van 2022. In de eerste drie maanden van 2022 heeft KLM voor het derde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat gerealiseerd, van +€3 miljoen. Dat is een verbetering van €340 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Er is volgens KLM-topman Pieter Elbers nog een weg te gaan naar volledig herstel, maar de huidige financiële situatie betekent wel dat KLM in het tweede kwartaal is gestart met aflossen van het leningenpakket.