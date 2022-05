Twee doden (19-20) bij ongeval Loon op Zand

Afgelopen nacht heeft omstreeks 00.30 uur een dodelijk verkeersongeval plaats gevonden op de Midden Brabantweg in Loon op Zand waarbij twee slachtoffers zijn overleden.

Het gaat om een 19-jarige man uit Waalwijk en een 20-jarige man uit Drunen. Ze waren te voet en staken kennelijk de weg over waarbij ze werden geschept door een auto bestuurd door een 23-jarige Tilburger. De automobilist kwam vanuit de richting Tilburg en reed in de richting van Waalwijk. Beide slachtoffers werden nog gereanimeerd. Een slachtoffer overleed ter plaatse, de ander in het ziekenhuis.