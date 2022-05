Vrouw (81) op fiets na aanrijding met camper overleden

Een 81-jarige vrouw uit Wouw is afgelopen vrijdag 6 mei overleden nadat zij betrokken was bij een verkeersongeval. Dit meldt de politie maandag.

Oversteken kruising

Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdag rond 13.30 uur. 'De fietsster is bij het oversteken van de kruising op de Plantagebaan aangereden door een camper', aldus de politie.

In ziekenhuis overleden

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. Daar is zij helaas later die dag overleden aan haar verwondingen. De politie doet nog nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.