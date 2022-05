Eerste Nederlander omgekomen in oorlog Oekraïne

In de oorlog in de Oekraïne is een Nederlandse oorlogsvrijwilliger gesneuveld. Het zou gaan om de 55-jarige Ron die in de Oekraïne was als oorlogsvrijwilliger.

Het is voor het eerste sinds het uitbreken van de oorlog dat een Nederlander is gedood. De 55-jarige Ron, die zich bij het Oekraïense vreemdelingenlegioen zou hebben aangesloten, zou woensdag 4 mei zijn omgekomen in Oekraïne, zo bevestigd de familie tegenover de Telegraaf.

Op sociale media schrijft zijn dochter: „Hij heeft nooit zijn besluit betreurd. Hij was gelukkig en hij voelde dat hij op de juiste plek was. Zijn commandant zei: ’Hij is gestorven als een held’.” Volgens de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de krant is er tot nu toe geen melding geweest vanuit de Oekraïense autoriteiten.