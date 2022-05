Gewapende overval op juwelier, mogelijk geschoten

Op woensdagochtend 11 mei, net voor 11.00 uur, vond een gewapende overval plaats op een juwelierszaak aan het Roselaarplein in Roosendaal. Meerdere daders overvielen de winkel. Het slachtoffer, een man die in de winkel aan het werk was, raakte lichtgewond en moest zich onder doktersbehandeling stellen.

Inmiddels is het rechercheonderzoek in volle gang. Politiemensen deden (en doen) ter plekke onderzoek en er zijn getuigen gehoord. Ook het slachtoffer heeft een verklaring afgelegd en heel erg veel mensen meldden zich bij de politie naar aanleiding van berichtgeving in de (sociale) media. Velen vertelden dat ze de vermoedelijke daders hadden zien rijden. De politie dankt hen dan ook heel hartelijk voor het meedenken en hoopt dat hun aanwijzingen ervoor zorgen dat de puzzel snel kan worden opgelost.

Scooter in brand

Uit de getuigenverklaringen bleek dat de daders met een onbekende buit zijn gevlucht op twee scooters. Zij reden vermoedelijk in de richting van de Tolberg. Even later volgde een melding dat er een scooter in brand zou staan op het Molenbeekpad. Dat is ook door agenten waargenomen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de brandende scooter ook daadwerkelijk te maken heeft met de overval, maar dat wordt door de recherche zeker niet uitgesloten en meegenomen in het onderzoek.

Door getuigen werd bij het operationeel centrum gemeld dat er bij de overval was geschoten. Door de politie is ter plaatse onderzoek gedaan, maar hiervoor zijn nog geen aanwijzingen gevonden.