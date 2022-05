Wetsvoorstel uitkering 30.000,- toeslagen-gedupeerden naar RvS

Solide juridische basis

'Deze wet legt een solide juridische basis onder alle regelingen in de hersteloperatie. Dat geeft duidelijkheid aan deze gedupeerden, maakt inzichtelijker waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat en welke gedupeerden aanspraak kunnen maken op een bepaalde regeling;, zo meldt het ministerie van Ministerie van Financiën vrijdag

30.000,- euro uitkering gedupeerden

Tot nu toe waren regelingen voor gedupeerden met name vastgelegd in losse beleidsbesluiten. Daarop was kritiek van onder andere de Raad van State. In het wetsvoorstel worden bestaande regelingen voor gedupeerden in de hersteloperatie opgenomen, zoals de zogenaamde Catshuisregeling, die zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van hun schulden.

Verdere financiële tegemoetkoming

Ook de regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin de werkelijke schade hoger is dan de eerste uitkering wordt hiermee vastgelegd. In het wetsvoorstel wordt de kindregeling opgenomen, die een financiële vergoeding voor kinderen van gedupeerden biedt. Ook wordt in het wetsvoorstel een regeling voorgesteld voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. De regeling voor ex-partners van gedupeerden is geen onderdeel van het wetsvoorstel voor de herstelwet. Hiervoor zal zo spoedig mogelijk een nieuw wetsvoorstel volgen. Parallel aan het wetgevingsproces wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering.

Al ondersteuning via gemeenten

Het streven is om het wetsvoorstel na het Advies van de Raad van State voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. De verwachting is dat dan de eerste betalingen van de kindregeling begin 2023 van start kunnen gaan. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen.