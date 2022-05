Politie heeft gezochte bestuurder witte bus Someren na meenemen jongetje (6) inmiddels gesproken

De politie die sinds afgelopen woensdag op zoek was naar de bestuurder van een witte bestelbus, die afgelopen woensdag in de middag in het Brabantse Someren een 6-jarig jongetje mee zijn bus in nam, inmiddels gesproken. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Met fiets en al in busje

Het jongetje fietste woensdag 11 mei rond 15.45 uur op de Kruisbaan in Someren. Daar werd hij aangesproken door een man in een witte bestelbus. Deze vroeg hem om hulp bij het uitladen van spullen en nodigde hem met fiets en al uit in het busje.

Rondgereden

De man en het jongetje hebben vervolgens enkele minuten rond gereden waarop het kind op de Nederweertseweg uit de bus werd gelaten. Vermoedelijk is daarbij de route over de Hugterweg, Hugten en de Koenraadweg gevolgd.

Onduidelijk

'Wat er precies in het busje is gebeurd, was voor ons niet helemaal duidelijk en daarom wilde we graag in contact komen met de bestuurder voor onderzoek', aldus de politie.

Update 14-5-2022 14:15 uur: Politie heeft bestuurder gesproken

'We hebben de bestuurder van het gezochte witte busje in Someren inmiddels gesproken en doen op dit moment aanvullend onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is. De bestuurder is niet aangehouden en hij heeft na het gesprek ons politiebureau verlaten', zo meldt de politie zaterdagmiddag.

Bestuurder meldde zich zaterdagochtend zelf bij politie

Naar aanleiding van de oproep van de politie meldde de bestuurder van de bewuste bus zich eerder zaterdagochtend rond 11.00 uur bij de politie.