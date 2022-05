Appartementencomplex vannacht ontruimd bij brand in Sint-Oedenrode

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden hulpdiensten rond 03.45 uur gealarmeerd voor een felle brand in een appartement aan de Meierij B in Sint-Oedenrode.

Evacuatie bewoners

Naast de brandweer kwamen ook meerdere ambulances en politie-eenheden ter plaatse. De brandweer schaalde op naar middelbrand, met name voor het ontruimen van het gehele complex. Terwijl de eerste bluseenheid was ingezet op de brand assisteerde de politie met de evacuatie van de bewoners. Zij werden opgevangen aan de overzijde bij Brabantzorg locatie Odendael, aan de overzijde van de brand.

Deur opengebroken

De brand was snel onder controle, een in allerijl gealarmeerde hoogwerker en waterwagen bleken niet meer nodig. De brandweer heeft in de omliggende woningen metingen verricht, omdat niet alle bewoners thuis waren heeft men een enkele deur open moeten breken. Indien mogelijk gaan de bewoners weer terug naar hun woning, mocht dit door de brand niet mogelijk zijn zal opvang geregeld worden.

Gewonde naar ziekenhuis

Ook Stichting Salvage en de OVD Bevolkingszorg kwamen ter plaatse. Er is ten minste één persoon per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer vannacht nog geen uitspraak doen.