Online marketing, wat levert het op?

Online marketing, wat is dat?

Online marketing is een verzamelterm voor het inzetten van digitale vormen van marketing. Het internet zet je in om promotie te maken voor je product of merk. Daarbij kun je denken aan allerlei kanalen, zoals social media, zoekmachine optimalisatie of e-mailmarketing. Online marketing zorgt ervoor dat je online zichtbaar wordt. Daarmee zorg je ervoor dat je onder de aandacht wordt gebracht bij de doelgroep waarvan je hoopt dat ze iets bij je willen kopen.

Doelen bepalen

Net als bij traditionele marketing kun je online marketing voor verschillende doelen gebruiken. Zo kan het zijn dat je naamsbekendheid wilt opbouwen, klanten aan je wilt binden, meer bezoekers naar je website wilt trekken of meer verkopen of aanvragen wilt realiseren. Wat je doel ook het is. Het is belangrijk om van te voren te bepalen welk resultaat je wilt bereiken met het inzetten van online marketing. Daarnaast is het belangrijk om te weten wie je doelgroep is en met welk probleem zij zitten waar jouw product of dienst een oplossing voor biedt.

Wat zijn de voordelen van online marketing?

We kopen steeds meer online en alles wat we nodig hebben zoeken we op Google. Daarom is het belangrijk om online gevonden te worden. Online marketing heeft een aantal voordelen ten opzichte van offline marketing. De kosten zijn lager. Zet je bijvoorbeeld advertenties in, dan betaal je alleen als iemand op je advertentie klikt. Daarnaast zijn de resultaten die je bereikt veel beter meetbaar dan bij het inzetten van offline kanalen. Bij online marketing wordt iedere klik geregistreerd. Zet je een advertentie in de krant, dan weet je nooit precies hoeveel mensen je advertentie hebben gezien.

Welke vormen van online marketing heb je?

Bij online marketing staat je website meestal centraal als communicatiemiddel voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Via je website biedt je jouw producten en diensten aan. Om meer mensen naar je website te trekken kun je zoekmachine optimalisatie, social media en online advertenties inzetten. Hieronder lichten we de verschillende vormen van online marketing kort toe:

Zoekmachine optimalisatie: Met zoekmachine optimalisatie maak je jouw webpagina’s beter vindbaar voor Google. Als iemand een relevante zoekterm intypt dan is het de bedoeling dat jouw pagina hoog in de zoekresultaten verschijnt. Dat levert een langdurige en constante stroom van bezoekers naar je website op.

Zoekmachine adverteren: Je betaalt aan Google om hoog in de zoekresultaten getoond te worden met je advertentie op bepaalde zoektermen die je zelf bepaald. Je betaalt per klik naar je website.

Contentmarketing: Door informatieve content te schrijven die je doelgroep

aanspreekt raken zij in aanraking met je merk en word je online beter vindbaar door het juiste publiek. Deze doelgroep is geneigd eerder een aankoop te doen.

Online marketing strategie

Welke vormen van online marketing je inzet en hoe je dat doet, ligt natuurlijk helemaal aan je online marketingstrategie. De kun je bepalen door na te denken over de volgende dingen:

Wat wil je bereiken?

Wie is je doelgroep?

Wat zijn de unieke kenmerken van je aanbod?

Wat is je boodschap?

Wat is je budget?

Bovenstaande dingen bepalen in grote mate welke online kanalen je gaat inzetten. Je kunt het beste op de kanalen zitten waar je doelgroep actief is dan overal aanwezig te zijn. De kans op het bereiken van het gewenste resultaat is het grootst als je daar aanwezig bent waar je doelgroep zich bevindt.

Hoe kun je online marketing uitvoeren?

Online marketing kun je zelf uitvoeren, maar je kunt het ook uitbesteden naar een online marketingbureau. Een online marketingbureau heeft de kennis en ervaring in huis om binnen de gestelde tijd de juiste resultaten te bereiken. Als je zelf aan de slag gaat met online marketing is het belangrijk dat je hierover de juiste kennis hebt. Als je niet goed weet wat je aan het doen bent is de kans groot dat je onnodig geld aan advertenties verspilt. Ben je op zoek naar een online marketing bureau? Kijk dan eens naar online marketing bureau Rotterdam.