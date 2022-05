Ombudsman: Burgers vragen de overheid om daadkracht

De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteerden vandaag hun jaarverslag 2021 aan de Tweede Kamer. Zij constateren dat het aftreden van het kabinet begin 2021, de verkiezingen in maart en de lange formatie die daarop volgde, leidden tot een jaar van demissionaire stilte en bestuurlijke introspectie. Veel noodzakelijke ontwikkelingen kwamen in een wachtstand terecht. Burgers vragen de overheid om daadkracht.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Er was te weinig voortgang in de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen en bij de aanpak van de gaswinningsproblemen in Groningen en Drenthe. Het bewustzijn over de ernst van de situatie is er inmiddels. Maar de uitvoering is complex en duurt te lang. Wij doen een beroep op de overheid om de weg naar herstel uit de coronacrisis met daadkracht en oog voor alle burgers in te zetten. En te voorkomen dat 'corona' de volgende hersteloperatie wordt die door onduidelijkheid en gebrek aan voortgang burgers eerder minder dan meer vertrouwen geeft in een goede afloop."

De coronamaatregelen hadden in 2021 nog altijd veel impact op het persoonlijke leven van burgers. De overheid kwam verder op afstand te staan, maar greep tegelijkertijd via maatregelen wel in op het leven van burgers, kinderen en veteranen. En door de noodzaak om snel in te grijpen, keken zij onvoldoende naar de proportionaliteit van de maatregelen en het effect op het leven van kinderen en volwassenen. Ondertussen nam het aantal mensen dat niet meer mee kan doen aan de samenleving toe. Dit alles heeft het leven van burgers ingewikkelder gemaakt en het vertrouwen in de overheid verder op de proef gesteld.

Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid

Meer vertrouwen in de overheid begint met een overheid die zich betrouwbaar toont, behoorlijk handelt en het burgerperspectief centraal stelt. En die fundamentele rechten van volwassenen en kinderen beschermt. De overheid moet allereerst het werk goed doen. "Steeds vaker horen we dat de overheid dan meer maatwerk moet bieden. Maar maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid. Het verhult dat het in de basis niet goed zit, terwijl dát moet worden aangepakt." De ombudsmannen vinden het cruciaal dat regels, afspraken én uitvoering aansluiten bij de burger: waar hebben zij behoefte aan en hoe kan dat via normale begrijpelijke systemen worden uitgevoerd.

Tijd voor concrete daden en snelheid

“Voor de overheid is het zaak om door te pakken op de onderwerpen die te lang zijn blijven liggen. Er is veel beloofd en er zijn plannen gemaakt. Nu is het tijd voor concrete daden en snelheid. De burger kan niet wachten.”