OM: Agenten mochten schieten op vluchtende overvallers Broek in Waterland

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft de rechtmatigheid beoordeeld van het schieten door politieambtenaren op overvallers in Broek in Waterland, na een gewapende overval in Amsterdam op een waardetransportwagen op woensdag 19 mei 2021.