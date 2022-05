Twee afraders bij test autostoeltjes

Beide afraders voldoen aan de oude norm (R44), Dergelijke stoeltjes worden vanaf september 2023 verboden, maar bestaande voorraden mogen dan nog 1 jaar worden verkocht. Naast de afraders krijgen nog 2 stoeltjes een onvoldoende omdat er schadelijke brandvertragers in de bekleding zitten.

Elk halfjaar test de Consumentenbond autostoeltjes op bescherming bij een frontale botsing en een botsing van opzij. Deze test is zwaarder dan de norm om te laten zien welke autostoeltjes meer veiligheid bieden dan het wettelijk minimum. Ook gebruiksgemak en comfort voor het kind wegen mee in het testoordeel.

Autostoeltje met airbag

In de test zit voor de 2e keer een stoeltje met ingebouwde airbag, de Cybex Anoris T i-Size. Bij een botsing vangt de airbag in de vangtafel de klap op. Dit vooruitkijkende stoeltje biedt bij een frontale botsing betere bescherming dan andere vooruitkijkende stoeltjes. Het stoeltje is met €750 niet goedkoop, maar is ook wat langer te gebruiken dan veel andere peuterstoeltjes.